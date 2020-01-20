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كوريا الجنوبية تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الصيني

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن أول حالة إصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن تفشي نوع جديد من فيروس كورونا.

ووفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC)، عانت امرأة صينية وصلت إلى مطار إنتشون الدولي من الحمى ومشاكل في الجهاز التنفسي، وتم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا الجديد بعد فحصها، بحسب صحيفة "رينهاب".

وحسب البيانات، سافرت المرأة إلى مدينة ووهان الصينية، الأسبوع الماضي، وهي تخضع حالياً للعلاج في مستشفى محلي.

في هذا الصدد، تم الإبلاغ عن حالات جديدة من الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا في اليابان وتايلاند.

كما كشفت الصين، اليوم الاثنين، عن 139 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي خلال عطلة نهاية الأسبوع، ناجمة عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، الذي لا يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعته.

وتم تسجيل تفشي الالتهاب الرئوي في ووهان، في ديسمبر/كانون الأول، وفي وقت لاحق تبين أن سبب المرض هو نوع غير معروف سابقًا من فيروس كورونا.

ووفقا لبيانات رسمية من السلطات الصينية، لم يتم تسجيل أي حالات انتقال الفيروس من شخص لآخر. وذكر أنه تم البلاغ عن الحالات الأولى للإصابة بعد الذهاب إلى سوق المأكولات البحرية في المدينة.

وإلى الآن هناك ثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.