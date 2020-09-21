كبرى البنوك العالمية متهمة في غسل الأموال بأكثر من تريليوني دولار

انخفض سهم أكبر المصارف الألمانية "دويتشه بنك" اليوم، بأكثر من 8% بعد تقارير اتهمت البنك بالمشاركة في عمليات مالية مشبوهة.



واتهمت التقارير كبرى البنوك العالمية بما في ذلك العملاق الألماني "دويتشه بنك" بتنفيذ معاملات مالية مشبوهة وغسل أموال بأكثر من تريليوني دولار منذ عام 1999 إلى 2017.



وردت هذه المعاملات المشبوهة في تقارير مسربة الأنشطة المشبوهة SAR ، وتم مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ وBuzzFeed News، وشكلوا فريقاً يضم أكثر من 400 صحفي في 88 دولة للتحقيق في الوثائق وتحليلها.



وجاء وفقاً للبيانات أن خمسة بنوك عالمية حولت مبالغ مالية ضخمة من الأموال غير المشروعة إلى أفراد مشكوك فيهم وشبكات إجرامية، وشمل التحقيق رجال أعمال من الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوكرانيا وتركيا ودول أخرى.



وبحسب التقارير المسربة فأن البنوك الخمسة، وهي "جي بي مورغان" و"إتش إس بي سي" و"وستاندرد تشارترد بنك" و"ودويتشه بنك" و"بنك نيويورك ميلون" استمرت في جني الأرباح من اللاعبين الأقوياء والخطرين حتى بعد أن فرضت السلطات الأمريكية غرامة عليها.



وكشف التحقيق أن «الغرامات الحكومية والتهديدات بملاحقات جنائية ضد البنوك لم توقف موجة المدفوعات غير المشروعة، مما أثار تساؤلات حول مدى الجدية في إنفاذ القوانين الرادعة لغسيل الأموال»