كان ينتحل صفة أمنية..القبض على “أزعر” روّع سكان المشروع التاسع في اللاذقية

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على المدعو (ع-ق) مواليد 1986، لإقدامه على ترويع أهالي مدينة اللاذقية وسلب المارة مابحوزتهم من مال وأجهزة خليوية.



وقال مصدر في فرع الأمن الجنائي في اللاذقية أن ” المدعو (ع-ق) كان ينتحل صفة أمنية ويقوم بتوقيف المارة ليلا بحي المشروع التاسع”.



واضاف المصدر:”تحت تهديد البندقية كان المتهم يقوم بإرهاب المارة لسلبهم ما بحوزتهم من مال وأجهزة خليوية”.



وأكد المصدر أنه “بعد القبض على المتهم تم استرداد الأموال و”الموبايلات” المسلوبة، كما تم مصادرة البندقية الحربية منه”.

وأوضح المصدر أنه “تبين أن المتهم من أرباب السوابق وبحقه عدة طلبات بجرائم السلب والسرقه منها نشرة شرطية حبس 15 عاما بجرم السلب بالعنف”.



وبيّن المصدر أنه “تم تنظيم الضبط اللازم بحق المتهم وسيتم تقديمه للقضاء اصولا”.



وكان تم إلقاء القبض مؤخرا على شابين لاقدامهما على طعن سيدة طاعنة في السن بخاصرتها بواسطة سكين وسلبها محفظتها التي تحتوي مبلغ ٣٧ الف ليرة سورية وجهازي خليوي.



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