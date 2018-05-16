قيمة مخالفات السير بلغت 36 مليون ليرة في اللاذقية و 1000 مخالفة بدمشق

بين رئيس فرع المرور في اللاذقية العقيد إياد جراد،أنه خلال متابعة عمل سيارات الأجرة تم تسجيل 78 مخالفة لعدم تشغيل العداد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نيسان الماضي.

وأضاف جراد إنه تم تسجيل 41166 مخالفة مرورية (ضبط السير)، خلال نفس المدة، بمعدل 10 آلاف مخالفة بالشهر.من جهة ثانية، لفت رئيس فرع المرور إلى ضبط 2411 مخالفة تشويه لوحات دون قصد، مقابل 27 مخالفة تشويه عن قصد، 56 مخالفة قيادة مركبة قبل الحصول على إجازة سوق، 93 ضبط سير لقيادة مركبة من الفئة د1 ود2 بإجازة سوق لا تخوله، 3893 كمخالفات مرور ممنوع.

وبيّن جراد أنه تم حجز 147 دراجة ، و1802 سيارة، خلال نفس المدة، في حين تم العثور على 50 سيارة مسروقة ومزورة، و26 سيارة مذاع البحث عنها لأسباب مختلفة كالحجز التنفيذي وحوادث سير ومطلوبة لأجهزة أمنية. وحول حوادث السير، قال جراد إنه تم تسجيل 179 حادثاً منذ 1/1/2018 وحتى 30/4/2018، منها 117 أضرار مادية، 56 أضرار جسدية، ووفاة 6 أشخاص، مشيراً إلى توقيف 397 شخصاً بمخالفات وحوادث السير. وأشار العقيد جراد إلى أن مردود المخالفات خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغ 36.4 مليون ليرة.

وفي دمشق بين عضو المكتب التنفيذي المختص فيصل سرور، أنه تم تنظيم 1040 مخالفة عدم التزام بالعداد، و70 مخالفة تموينية بعدم التزام بالتعرفة، إضافة إلى 1700 مخالفة عدم وضع لائحة التعرفة.



وأكد المهندس أنور درويش من قسم عمليات المرور عدم وجود أي شكوى مقدمة لفرع المرور مما يسقط الدعوى أصولاً لكونه لا يوجد إدعاء. آملاً من المواطنين تفعيل ثقافة الشكوى ومتابعتها كي يحصل المواطن على حقه. وبناء على الجدال الذي جرى حول هذا الموضوع وجه رئيس المجلس بتشكيل لجنة متابعة لموضوع تكسي العمومي وإعداد التقرير اللازم، كما تطرق بعض الأعضاء إلى مشكلة ظاهرة التسول في دمشق التي أصبحت ظاهرة لايمكن السكوت عنها.



الوطن+ البعث