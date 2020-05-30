قسم شرطة الصالحية في دمشق يكشف حادثة سرقة ويستعيد المسروقات

ادعت إحدى المواطنات إلى قسم شرطة الصالحية في دمشق بتعرضها للسرقة أثناء سيرها في أحد شوارع المدينة من قبل شخص مجهول يستقل دراجة نارية مجهولة الرقم والنوع قام بسرقة حقيبتها الجلدية والتي تحتوي على بطاقتها الشخصية وبطاقة والدها وجوالها ومبلغ مالي، وأنها استعادت البطاقتين الشخصيتين عن طريق امرأة مجهولة اتصلت بها وحصرت شبهتها بشخص يدعى ( محمد علي. د).



ومن خلال البحث والتحري عن المشتبه به تمكن قسم شرطة الصالحية من إلقاء القبض عليه وتبين أنه مطلوب بجرم سرقة أخرى، وبالتحقيق معه أنكر قيامه بسرقة الحقيبة من المدعية ، ودلت التحريات أن السارق شخص آخر يدعى ( أديب . ك )، فتم إلقاء القبض عليه من قبل قسم الشرطة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة الحقيبة من المدعية وأخذ مبلغ أربعة وخمسين ألف ليرة سورية وجوال نوع (سامسونغ )، ثم قام برمي باقي محتوياتها في حاوية قمامة وأعطى البطاقتين الشخصيتين لوالدته والتي اتصلت بدورها بالمدعية من خلال الرقم المدون على إحدى البطاقتين .



تم استرداد الجوال المسروق وسلم إلى صاحبته أصولاً .



ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص بعد استكمال التحقيقات.



وزارة الداخلية السورية