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قسم شرطة السكري في حلب يستعيد (30) جهاز خليوي مسروق ويوقف الفاعلين

وردت بعض الشكاوي إلى قسم شرطة السكري في حلب حول وقوع عدة سرقات لأجهزة خليوية
من منازل المواطنين من قبل شخص مجهول .


ومن خلال المراقبة المستمرة وتكثيف الدوريات تمكن قسم شرطة السكري في حلب من إلقاء القبض
على الفاعل في محلة (المشهد) تبين أنه يدعى ( أحمد. ن ) ضبط بحوزته ثلاثة أجهزة خليوية مسروقة من أحد المنازل، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ارتكاب عدة سرقات لأجهزة خليوية من منازل المواطنين عن طريق المغافلة.


وبدلالة المقبوض عليه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يقومون بتصريف الأجهزة المسروقة بعد تبديل رقم ( الأيمي ) الخاص بكل جهاز، وذلك من أجل بيعها بسعرها النظامي، وصودر منهم خمسة أجهزة خليوية مسروقة.


تم استرداد /30 / ثلاثون جهازاً مسروقاً من محلهم المعد لبيع الأجهزة الخليوية في محلة (السكري)


وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم، وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء أصولاً.