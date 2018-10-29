قسم شرطة الحمدانية يكشف ملابسات عدة سرقات وقعت في حلب ويلقي القبض على معظم أفراد العصابة

ومن خلال البحث والتحري عن المطلوبين بجرائم السرقة والسلب، وبناءً على البلاغ الوارد إلى قسم شرطة الحمدانية بإقدام شخص على سرقة مبلغ مالي وأدوات كهربائية من منزل في حي صلاح الدين:



•تمكن قسم شرطة الحمدانية من إلقاء القبض السارق المدعو ( ن - ا ) ومصادرة المسروقات منه وتوقيف عصابة سرقة مؤلفة من خمسة أشخاص، وهم المدعوون: { م- ع ، م- ز ، م - ت ، ز- ز ، م- د }، وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على تشكيل عصابة أشرار، وارتكاب عدة سرقات وحوادث سلب من أحياء مدينة حلب بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين، وبيع المسروقات وتقاسم ثمنها فيما بينهم، وحوادث السرقة التي ارتكبوها هي:



• سلب مصاغ ذهبي من مواطنة مؤلف من ( اسوارتين وسلسال وخاتم ).



• سرقة مبلغ /500.000/ خمسمائة ألف ليرة سورية من منزل في حي صلاح الدين، ومبلغ /10.000/ عشرة آلاف ليرة سورية وخمس عبوات زيت من منزل آخر في نفس الحي .



• سرقة مبلغ /33.000/ ثلاثة وثلاثون ألف ليرة سورية، وشاشتي بلازما قياس 42 بوصة، وبيع الأولى بمبلغ /94.000/ أربعة وتسعين ألف ليرة سورية، والثانية بمبلغ /60.000/ ستين ألف ليرة سورية .



• سرقة مبلغ /200.000/ مائتي ألف ليرة سورية من منزل في محلة سيف الدولة .



• سرقة بعض الكراسي والأدوات من مدرسة في محلة صلاح الدين .



• سرقة باب ألمنيوم من أحد أبراج التغطية الخليوية في محلة صلاح الدين .



• تم استرداد الشاشتين المسروقتين، والأغراض المسروقة من المدرسة ومن برج التغطية، وسلمت المسروقات الى أصحابها أصولاً.



• ومازالت الأبحاث مستمرة عن المتوارين، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص .





وزارة الداخلية