قريبا...علاج "سرطان الثدي"..خلال أسبوع واحد فقط.. !

كشف خبراء عن تطورات جديدة تخص علاج سرطان الثدي خلال فعاليات أكبر مؤتمر يتناول هذا الداء المميت بولاية تكساس الأمريكية.



وحمل المؤتمر الطبي، أخباراً سارة للمصابات بالمرض، بعد الكشف عن إمكانية علاج سرطان الثدي في غضون أسبوع واحد وبعد 5 أيام فقط من العلاج بالأشعة.



وستسمح التقنية الجديدة التي يجري اختبارها في بريطانيا، للأطباء بمعرفة ما إذا كان سرطان الثدي ينطوي على مخاطر قليلة تجعل من مجرد استئصال الورم كافياً للعلاج بصفة نهائية.



وتتمثل التقنية الجديدة في استهداف جزء فقط من الثدي باستخدام الأشعة السينية المدمرة للأورام، في حين إن العلاج الاعتيادي بالأشعة يستهدف الصدر كاملاً وتنجم عنه على الأغلب آثار جانبية مؤذية.



وكان باحثون أجروا اختبارات بمشاركة 520 امرأة تفوق أعمارهن 40 سنة ويعانين من أورام صغيرة إلى متوسطة الحجم لم تنتشر خارج منطقة الصدر، إذ خضعت مجموعة منهن لتقنية العلاج التقليدية التي تستهدف منطقة الصدر كاملة، في حين خضعت المجموعة الأخرى لتقنية العلاج المتسارع الذي يستهدف جزءاً فقط من الثدي.



وخلص الاختبار إلى أن التقنيتين كان لهما الأثر الفعال نفسه على الرغم من الاختلاف الكبير بينهما، إذ أنجِز “العلاج المتسارع لجزء محدد من الثدي” في 10 أيام تخللتها 5 جلسات علاجية فقط، بينما أنجز العلاج التقليدي في 6 أسابيع وتخللته زيارات يومية للمستشفى مدة 30 يوماً.



