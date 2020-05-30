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قتل شقيقه بسبب خلاف على أربعة أمتار من منزل والدهما

حضر إلى مركز شرطة زاكية التابع لناحية الكسوة في ريف دمشق المواطن (عبد الرحمن . ق) ومعه جثة والده المواطن ( موسى . ق ) وادعى بإقدام عمه شقيق والده المدعو ( زكريا . ق ) بقتل والده بإطلاق النار عليه بشكل مباشر مما أدى لوفاته .

ومن خلال المتابعة تمكن مركز شرطة زاكية من إلقاء القبض على القاتل المدعو ( زكريا . ق ) وضبط بحوزته بارودة حربية مع مذخر ، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل شقيقه ( موسى . ق ) وذلك بمحلة زاكية بريف دمشق ضمن أرض زراعية عائدة للمغدور ، حيث قام بالاتصال بشقيقه وأعلمه أنه قادم لقتله ولكن شقيقه لم يصدق ذلك وفور مشاهدته قام بإشهار البارودة الحربية وأطلق النار .

أما عن سبب قتله فيعود إلى خلاف حول أربعة أمتار من منزل والده " المتوفي " والذي قسم المنزل بينهما بالإضافة إلى خلاف حول مبالغ مالية وأمور تتعلق بالورثة .تم تنظيم الضبط اللازم بحقه وسيتم تقديمه للقضاء المختص أصولاً عن طريق فرع الأمن الجنائي بريف دمشق .

 


وزارة الداخلية السورية