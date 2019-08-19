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قبل شراء كابل “USB-C” يلزم هذا الشيئ

أشارت بوابة التقنيات “تيكستاديج.دي” الألمانية إلى تزايد أعداد الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب، التي تعتمد على كابلات USB-C كمعيار لنقل البيانات وشحن البطاريات، إلا أن هناك اختلافات بين هذه النوعية من الكابلات، ولذلك يتعين على المستخدم التحقق من غرض الاستخدام قبل الشراء.

وأضافت البوابة أن كابلات USB-C الرخيصة جداً تقوم بنقل البيانات ببطء شديد وبالكاد يبلغ طولها 50 سم، وإذا رغب المستخدم في استثمار بعض الأموال عند شراء كابلات USB-C، فيمكنه نقل البيانات بسرعة تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، ويبلغ طول الكابل 100 سم على الأقل، كما أن جسم القابس يكون مصنوعاً من المعدن بدلاً من البلاستيك.

وهناك كابلات USB-C تتوافر بتكلفة مرتفعة وتدعم معيار Thunderbold-3، وبالتالي فإنه يمكن استعمالها مثلاً في توصيل أجهزة اللاب توب أو الحواسيب اللوحية أو الهواتف الذكية بالشاشات.