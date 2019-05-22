قبل إطلاقه.. تعرفوا الى مميزات هاتف P50 Motorola

بات محسوماً أن هاتف Motorola One Vision سيشق طريقه إلى الصين تحت إسم Motorola P50 بعدما قامت الشركة، بنشر صورة تؤكد ذلك في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.



ويضم الهاتف Motorola One Vision أو Motorola P50 ثقبًا من أجل الكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليسرى، وكاميرتين في الخلف، كما أنه يضم إطار مصنوع من المعدن وطبقات من الزجاج المقاوم للخدوش البسيطة في الأمام والخلف. ويحتوي الهاتف الجديد على شاشة LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9609 بتردد 2.2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3500mAh تدعم الشحن بقوة 15W بإستخدام الشاحن TurboPower Charger.



ويضم الهاتف Motorola One Vision الجديد كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل، وكاميرتين في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تضم عدسة بفتحة 1.7 وتدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، كما أنها تدعم تقنية Quad Bayer التي تعمل على دمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير لإلتقاط صور عالية الوضوح في البيئات المنخفضة الإضاءة بدقة 12 ميغابكسل.



ويأتي هاتف Motorola One Vision الجديد مع نظام الأندرويد الخام نظرًا إلى أنه يعتبر جزءًا من مبادرة Android One، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في شعار موتورولا الدائري الموجود في الخلف.



وسيتم إطلاق الهاتف Motorola P50 في الصين في شهر حزيران المقبل بسعر 335 دولار أميركي، وهو نفس السعر الذي تم به عرض الهاتف Motorola One Vision للبيع



وإذا كنتم تتساءلون لماذا قررت شركة موتورولا تخطي الإسم Motorola P40 والذهاب مباشرة إلى الإسم Motorola P50، فهذا يرجع إلى كره الشعب الصيني للرقم 4، فهم يعتبرونه رقمًا غير محظوظ.