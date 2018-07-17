الجيش يحرر قرية المال وتل المال في أقصى ريف درعا الشمالي الغربي
العثور على مستودع للأسلحة من مخلفات الإرهابيين بريف حماة الجنوبي يحتوي قنابل “إسرائيلية” الصنع
شهداء وجرحى في عدوان جديد لـ “التحالف الأمريكي” على المنازل بريف البوكمال
الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين بريف حماة الجنوبي
النشرة الميدانية ليوم الإثنين 17 تموز
خطط سرية لتهريب إرهابيي (الخوذ البيضاء) من سورية
وحدات من الجيش تحرر قرى كفر شمس وأم العوسج والطيحة وزمرين بريف درعا الشمالي الغربي
(عدوان إسرائيلي) يستهدف شمال مطار النيرب في حلب!
إخراج الدفعة الأولى من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية مع عائلاتهم من درعا البلد إلى شمال سورية
قوات الجيش تسيطر على بلدة المسحرة الإستراتيجية بالقنيطرة
درعا.. نصرٌ استراتيجيٌ جديدٌ بعد حلب و دمشق
شهيدان و4 جرحى في انفجار عبوة ناسفة في ريف دمشق
كيف تحوّلت “غرفة الموك” إلى “غرفة الموت” واندثرت؟!
سوريا ما بعد تحرير الجنوب
سورية ماذا بعد؟ هل يملك الروس الإجابة؟

قافلة مساعدات لمدينة انخل و6 بلدات في ريف درعا الشمالي

في إطار الإجراءات العاجلة التي تتخذها محافظة درعا لتقديم المساعدة لأهالي القرى والبلدات التي تم تحريرها من الإرهاب أرسلت اليوم قافلة مواد إغاثية إلى مدينة انخل بالريف الشمالي الغربي.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس وائل المفلح أن القافلة تضم 32 طنا من الدقيق و10 آلاف ليتر مازوت و5 آلاف ليتر بنزين و1100 اسطوانة غاز.

وفي السياق ذاته استهدفت قافلة مساعدات سيرتها لجنة الاغاثة بلدات الصورة وعلما والحراك وناحتة والغارية الغربية والغارية الشرقية في الريف الشمالي الشرقي للمحافظة.وأوضح الدكتور أحمد المسالمة رئيس فرع الهلال الأحمر السوري بدرعا أن القافلة تضم 1950 سلة غذائية والعدد ذاته من أكياس الطحين.

وكانت محافظة درعا سيرت خلال الأيام الماضية عشرات قوافل الإغاثة لأرياف المحافظة الشرقية والغربية والشمالية التي استعادت الأمن والأمان بعد تطهيرها من المجموعات الإرهابية من قبل الجيش العربي السوري.

 

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.