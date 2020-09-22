"فيسبوك" عبر "الإنستاغرام" يتجسس على مستخدميه

تواجه شركة "فيسبوك" قضية بتهمة التجسس على مستخدمي "إنستاغرام" من خلال كاميرات آيفون.

واتُهمت "إنستغرام" المملوكة لشركة "فيسبوك"، بالوصول إلى كاميرات آيفون، حتى عندما لا يكون المستخدمون يتصفحون التطبيق.



وكشفت تقارير في تموز الماضي أن «خللاً في iOS 14 Beta كان هو السبب عن تشغيل الكاميرا لدى بعض مستخدمين الفيسبوك في حين أنهم لا يستخدمونها في الواقع، وتعمل على إصلاحه».



ورفعت مستخدمة إنستاغرام "بريتني كونديتي" دعوى قضائية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو، وفقاً لوكالة بلومبرغ.



وادعت "كونديتي" أن «تطبيق "إنستاغرام" كان يصل إلى الكاميرات عن قصد "لجمع بيانات مربحة وقيمة عن المستخدمين والتي لن يتمكن من الوصول إليها لولا ذلك»، إضافة إلى اعتقادها أن "فيسبوك" يريد التجسس على المستخدمين لأغراض الإعلان.



وتقول الدعوى: «بالحصول على بيانات شخصية شديدة الخصوصية وحميمية عن مستخدميها، بما في ذلك خصوصية منازلهم، يمكن لفيسبوك زيادة عائدات إعلاناتها من خلال استهداف المستخدمين أكثر من أي وقت مضى».



وأضافت أن «"فيسبوك" "قادرة على رؤية، في الوقت الفعلي، كيف يستجيب المستخدمون للإعلانات على "إنستاغرام"، ما يوفر معلومات قيّمة للغاية للمعلنين».



في المقابل، رفضت شركة "فيسبوك" التعليق على اتهامات هذه الدعوى القضائية، حتى الآن.