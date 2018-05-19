في دمشق.. عصابة خطف بطلتها فتاة !

راجع أحد المواطنين فرع الأمن الجنائي في دمشق، وأعلمهم بإقدام أشخاص مجهولين على خطف شقيقه المدعو( م. س ) بعد خروجه بسيارته الخاصة من منزل ذويه في دمشق، وأن الخاطفين قاموا بالاتصال به وطلبوا فدية وقدرها أربعة ملايين ليرة سورية وكانوا يهددون بقتل شقيقه إذا قام بتبليغ الجهات الأمنية حيث اتفق معهم على تسليمهم المبلغ في إحدى المناطق بمدينة دمشق.

وعلى الفور توجهت دورية من فرع الأمن الجنائي في دمشق بشكل سرّي حفاظاً على حياة المخطوف إلى المكان المتفق عليه لتسليم المبلغ، ونتيجة المراقبة المستمرة تم إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة المدعو ( و . ص )،وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالاشتراك مع عدة أشخاص بالتخطيط لخطف المذكور بقصد طلب فدية، وأن المخطوف موجود مع باقي أفراد العصابة بمنزل عائد لأحدهم، ومباشرةً توجهت دوريات فرع الأمن الجنائي إلى المنزل المقصود لتحرير المخطوف، وأثناء مداهمته قام الخاطفين بإشهار مسدسات حربية على عناصر الدورية محاولين الفرار ، لكنّ العناصر تمكنوا من السيطرة على الموقف وإلقاء القبض عليهم، وتجريدهم من أسلحتهم، وتحرير المخطوف، حيث تبين أن العصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص وفتاة وهم المدعوين ( ص . أ) و( ا . أ ) و( م . ح) والمدعوة ( آ . ح) صودر منهم مسدسين حربيين مع مذخرين،وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بخطف المذكور بعد استدراجه عن طريق المقبوض عليها ( آ. ح ) وبتحريض من فتاة تدعى ( ر . أ ) بقصد طلب فدية مالية.



تم إلقاء القبض على الفتاة المذكورة، واسترداد سيارة المخطوف، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم، ويجري العمل على تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.



المصدر: وزارة الداخلية