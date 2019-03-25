فوائد مذهلة لورق العنب لم تكن تتوقعها من قبل

الكثير منا يعشق وجبة “محشي ورق العنب ” ولكن لا يعلمون ماهي فائدة ورقة العنب تلك وما هي استخدامتها الأخرى وماهي الضوابط عند تناول هذه الوجبة اليكم هذه الفوائد العظيمة لهذه الورقة الصغيره في هذا

- زيادة نشاط الكبد ومقاومة التهاباته



– تنشيط الدورة الدموية وتنظيم عمل القلب



– مفيد لمرضى السكر حيث سكرياتة بسيطة وأحادية



– مفيد لمرضى الروماتيزم والنقرس لأنة يساعد الجسم على التخلص من الاحماض العضوية الناتجة عن تناول البروتين والدهون



– يحمى من نقص المناعة

– يمنع الجلطات ومضاد للالتهابات والبكتريا والسموم لما يحتوية من (مركبات الفلافونيد)



– يساعد فى علاج امراض الجهاز الهضمى والدوسنتاريا وانحباس البول ويخفف ألم الزائدة الدودية



– ملطف للرشح والتهابات الجيوب الأنفية كما انة يخفف من التهابات اللثة والاسنان



– يساعد فى علاج السرطان حيث أوضح الباحثون أن مادة (الريسفيراترول)تتحول الى عنصر مضاد للسرطان يستطيع تدمير الخلايا السرطانية خاصة سرطان الأمعاء



– مقاوم للادمان لأنه يحتوى على مركب (الريسفيراترول)الذى يقوم بعملية غسل للدم



– تقليل الوزن حيث أنة يحتوى على سكر بسيط يستطيع الكبد اختزانه فلا يتحول الى صورة دهون فى الجسم كما أنة يستخدم مع قشر ثمرة النبق لتقليل الوزن



– يحتوى ورق العنب على مركب (البريزفيراتول)الذى يتميز بقدرته على الحد من تصلب الشرايين وتقليل نسبة الكوليسترول السىء فتقل فرصة الاصابة بأمراض القلب



وأكدت الدراسات ان ورق العنب يعالج السرطان ، لاحتوائه على مادة ( الرايسفيراترول ) ، حيث تتحول على مواد مضادة للسرطان ، و تعمل على تدمير الخلايا السرطانية وتحد من نموها ، وتحديداً سرطان الأمعاء .ويضم هذا الغذاء أياضاً مركباً ( البريزفيراتول ) يقاوم ويحد من حدوث تصلب للشرايين ، ويقلل من نسبة الكوليسرتول الضار في الدم .