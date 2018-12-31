في العديد من مكوّنات وصفات الحلويات يتم ذكر العسل الأسود، فهل تعرفين ما هو هذا العسل؟ هو بكل بساطة “دبس التمر” الذي يضفي على أطباق الحلويات المذاق الشهي والنكهة المميزة، ذلك السائل الذي يتمتع بتركيبة غنية ولون أسود، والذي سنعرفك عليه من خلال السطور التالية.



كيف يُحَضَّر دبس التمر؟



يمكن شراء دبس التمر جاهزاً كما ويمكن تحضيره في المنزل على الشكل التالي:



يتم تحضير دبس التمر باستعمال أي نوع من التمر ووضعه على النار مع كمية من المياه تكون بقدر ضعفيّ كمية التمر. يُترك المزيج على المياه لينضج التمر تماماً وذلك يستغرق حوالي ساعة ونصف من الوقت، مع إزالة الرغوة التي ممكن أن تظهر على وجه المزيج، وإضافة المياه إذا أصبحت كميتها قليلة لتجّنب احتراق الدبس.



بعد أن ينضج التمر ويصبح شبه مطحون، يتم تمري المزيج من خلال مصفاة ذات ثقوب صغيرة جداً للحصول على السائل الأسود، وبعد ذلك يعاد وضع هذا السائل على النار ليصبح كثيفاً، بقوام يشبه قوام العسل.



يوضع بعد ذلك في أوعية معقّمة ويُحفظ في الثلاجة لحين الإستعمال.



فوائد دبس التمر



– يحتوي دبس التمر على مادة البكتين التي تساعد في الوقاية من تصلب الشرايين، كما أنه يحتوي على عناصر تمنع تراكم الكولسترول الضار في الجسم.



– دبس التمر هو من الأنواع الغذائية التي تساعد في الحماية من فقر الدم، فهو يحتوي على نسب عالية من الحديد والفيتامين C والنحاس والفيتامين B2.



– يساهم دبس التمر أيضاً في علاج تعب العينين والتهابات الفم، وأيضاً يساهم في الحماية من تساقط الشعر ويحافظ على قوته.



– يحتوي أيضاً على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما يجعله يساهم في علاج مشاكل فقدان الشهية، ويساعد على زيادة التركيز وينشط عمل الدماغ.



– واحتواؤه على البوتاسيوم والصوديوم والفيتامين C يجعل من دبس التمر من الأنواع الغذائية التي تساعد في تخليص الجسم من السموم، ذلك إضافة إلى أنه يحتوي أيضاً على كمية من السيلينيوم التي تساهم في الحماية من السرطان، ونسبة من الفوسفور التي تدعّم صحة الأسنان وتمنع تسوّسها.