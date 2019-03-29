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فوائد اللوز الأخضر (العوجا)..

١) يخفّض نسبة الكولستورل الضار في الدم والجسم 

٢) يعطي الجسم المزيد من الطاقة المتمثّلة في الدهون المفيدة للجسم. 

٣) يقي الجسم من الإصابة بالسكتة الدماغية والشرايين التاجية.
 ٤) يمنع زيادة الوزن في الجسم ويبقي الجسم ضمن الوزن الطبيعي.
 ٥) يمنع تكون حصوات المرارة. 

٦) يجنب الإنسان الإصابة بالكثير من أنواع السرطان وذلك لوجود 20 نوعاً من المركّبات المضادة للأكسدة. 

٧) يحافظ على الأغشية المخاطية للخلايا الجلدية ويحافظ على الجلد من الكثير من الأضرار وخاصّةً الأضرار الناتجة عن الجزيئات الحرة. 

٨) يساعد الجسم على عملية التمثيل الغذائي لوجود فيتامين ب و ب6 في اللوز. ٩) يحافظ على ضغط الدم ضمن الطبيعي، ويمنعه من الارتفاع وذلك لوجود المغنيسيوم والبوتاسيوم. 

١٠) يُخفّض نسبة سكر الدم في الجسم ويساعد على حرق السكر الزائد في الدم. 

١١) يقضي على البكتيريا المسببة لمرض التهاب الكلى. 

١٢) يُنظّف الكبد من السموم والدهون التي تتجمع فيه. 

١٣) يسهل عملية الإخراج لوجود الألياف الغذائية فيه. ١٤) يحمي من مرض الزهايمر ويُعزّز الذاكرة. 

١٤) يحمي من هشاشة العظام لوجود الكالسيوم فيه. 

١٥) يرطب البشرة ويمنع جفافها.