فوائد الترمس المطحون

عندما نأتي على ذكر الترمس، رفيق سهرات الشتاء، والوجبة الخفيفة اللذيذة المعروفة عربياً، فلا بدّ أن نتحدث عن فوائده التي يخفيها في عالم انقاص الوزن؟



ويعتبر الترمس من الطرق الفعالة المستخدمة في طرق التخسيس وإنقاص الوزن بصورة طبيعية، ولحرق الدهون في الجسم.



وتحدثت الكثير من الأبحاث عن فوائد الترمس العديدة التي لم نكن نعلمها، وأبرزها اعتماد الترمس كمطهّر للامعاء، ومدرّ للبول، وأيضاً مساهمته في التخلص من الديدان في الجسم إذا تمّ تناوله مع القليل من العسل.



ومن أهمّ الفوائد أيضاً أنّه يساعد في إنقاص الوزن من خلال هضم الطعام في المعدة بصورة جيّدة، والعمل على تقليل نسبة السكر في الجسم، كما أنه غني بالألياف للتخلص من الإمساك الذي يضر الجسم، والتي تعمل على تقليل مستوى الكولسترول في الدم.



كذلك، يعمل الترمس على عرقلة عملية ترسّب الدهون وتجمعها على جدران الأوعية الدموية في الجسم كافة، فهو يحمي من مرض تصلّب الشرايين وحدوث الجلطات للشخص.



لكن عليك الحذر، فالاكثار من الترمس له مضاره أيضاً فهو قد يسبب التالي :



– عسر في الهضم لدى بعض الأشخاص.



– الإصابة بالتسمم، وذلك نتيجة عدم نقع الترمس بصورة كافية في الماء.



– يسبب حساسية عند بعض الأشخاص.





