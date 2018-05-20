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فنادق وشاليهات طرطوس محجوزة بالكامل في عيد الفطر

أكد مدير السياحة بطرطوس يزن الشيخ أن الحجوزات في منشآت المبيت بالمحافظة لفترة عيد الفطر القادم وصلت إلى مئة بالمئة خاصة في المنشآت الشاطئية (فنادق وشاليهات).

وبين الشيخ أن عدد منشآت المبيت في طرطوس يصل إلى 41 منشأة تحوي بحدود 2000 سرير، في حين يبلغ عدد منشآت الإطعام 202 منشأة بين السياحية والشعبية وتحوي بحدود 10 آلاف كرسي.

وأوضح الشيخ أن نسب الأشغال صيفاً تصل إلى 80 بالمئة‎ في بعض المناطق في حين تتراوح في المواسم المنخفضة بين 10 و 25 بالمئة، والأسعار بحسب السويات ووفق الأسعار المعلنة + 25 بالمئة دون وجبات الإفطار الصباحي /2000/ ليرة سورية، تتراوح بين /10/ آلاف ليرة وصولاً إلى /35/ ألفاً وترتفع بحسب السويات وقد تصل إلى /50/ ألف ليرة سورية حسب الخدمات المقدمة ونوعيتها.. خاصة في مجمعات الأربع نجمات والخمس نجمات ذات الأسعار المحررة.

وبخصوص غرفة السياحة المنتظرة بطرطوس أوضح الشيخ أن تقديم طلبات الترشح لمجلس إدارة الغرفة مستمر حتى 19 من الشهر الجاري والانتخابات ستجري في 24 منه لانتخاب مجلس إدارة للغرفة ولاحقا ينتخب المجلس رئيساً للغرفة.



الوطن

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