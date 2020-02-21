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فرع الأمن الجنائي بحمص يلقي القبض على نشال حقائب نسائية بالجرم المشهود.

بناء على المعلومات الواردة حول وجود شخص يقوم بنشل الحقائب النسائية مستخدما دراجة هوائية وبعد المراقبة والترصد ونصب الكمين اللازم تمكن عناصر فرع الأمن الجنائي بحمص من إلقاء القبض على المدعو ( بسام ؛ غ ) بشارع طرابلس بمدينة حمص أثناء قيامه بنشل حقيبة من امرأة تسير بالشارع تم سوقه لمركز الفرع ومصادرة الدراجة الهوائية وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بسبع /7/ حالات نشل ضمن أحياء مدينة حمص وكلها من نساءٍ تسرن بالشوارع مستخدما دراجة هوائية كهربائية ولدى بيان الطلب بحقه تبين انه مطلوب بجرم حمل شخص على الانتحار وحكم حبس لمدة ثلاث سنوات.

تم تنظيم الضبط اللازم بحقه وسيتم تقديمه للقضاء المختص مع المصادرات لينال جزائهم العادل.

 


وزارة الداخلية السورية