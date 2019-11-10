فتاة تفقد بصرها إثر عملية تجميل فاشلة لأنفها

فقدت فتاة فيتنامية بصرها نتيجة خطأ طبي عند قيامها بعملية تجميل لأنفها .



ودخلت الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا المنتجع الصحي دون علم والديها، بهدف إجراء عملية جراحية على الأنف بحسب صحيفة “إيجا وون” .



وأوضحت الصحيفة أن صاحب المشفى عرض على الفتاة دفع تكاليف العملية بالتقسيط، لتصحيح شكل أنفها عن طريق حقن حمض “الهيالورونيك.”



وبدأت الفتاة بعد نصف ساعة من العملية تشعر بالهذيان ووجع في الرأس وألم في العين اليمنى، كما لاحظت ضعف البصر وبعدها اتصلت بوالديها اللذين نقلاها إلى مستشفى.



وتبين لاحقا أن حمض “الهيالورونيك” تسبب في إغلاق الأوعية الدموية، التي تمد الأكسجين لشبكية العين اليمنى، وأدى انقطاع إمدادات الدم إلى تلف شبكية العين وجزء من الأنسجة على الأنف وجبهة الفتاة، وبحسب الأطباء فأنه لن يكون من الممكن إصلاح العين التالفة.



ويذكر أن عمليات التجميل بمخاطرها المتعددة، أصبحت هوس بالنسبة للكثيرين وخاصة بين أعمار الشباب، ولا يقتصر الأمر على الفتيات بل تنتشر بين الجنسين مثل عمليات تجميل الأنف، والشفتين، شفط الدهون، حقن البوتكس وزراعة الشعر.



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