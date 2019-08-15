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غوغل” تطرح ميزة جديدة..

طرحت شركة “غوغل” ميزة خاصة لمستخدمي نظام تشغيل “أندرويد” تتيح لهم الدخول إلى عدد من خدمات الشركة بكل سهولة عن طريق بصمة الأصبع ودون الحاجة لتكرار كتابة كلمات المرور مع كل مرة يرغب فيها المستخدم الوصول إلى خدمة مختلفة، وذلك من خلال خاصة بصمة الأصبع أو كتابة رمز الحماية PIN بمجرد ظهور شاشة تسجيل الدخول عند استخدام متصفح كروم (chrome).

ويمكن للمستخدمين التعرف وتفعيل الميزة من خلال صفحة إدارة كلمات المرور passwords.google.com والتي تحوي جميع كلمات المرور المحفوظة سابقا، فيما سيقوم متصفح “كروم” بإشعار الجميع بالميزة بمجرد وصولها، لكي يتمكن أي مستخدم من تفعيلها بدلا من كتابة كلمات المرور.

يشار الى أن هذه الميزة متاحة في الوقت الحالي لبعض مستخدمي أندرويد من أجل اختبارها، لكنها ستكون متوفرة لجميع المستخدمين قريبا.

وفي تعليقها على طرح هذه الميزة للمستخدمين، قالت “غوغل”: أن الميزة ستصل جميع مستخدمي نظام تشغيل أندرويد 7.0 وما فوق خلال الأيام القليلة المقبلة.

 


 أ.ف.ب