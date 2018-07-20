غوغل تستعد لإطلاق أحدث أنظمة أندرويد

ذكر موقع “AndroidPit” أن غوغل تستعد لإطلاق نظام أندرويد الجديد خريف العام الجاري.



وأشار الموقع إلى أن “Android 9.0” القادم سيحمل اسم “Pistachio”، ومن هنا جاء رمز “P” الذي ظهر على واجهات نسخته التجريبية التي أطلقت مؤخرا لبعض المستخدمين.



ومن المفترض أن يأتي نظام التشغيل الجديد بالعديد من المزايا، كالتنقل بين التطبيقات بإزاحتها على الواجهة في الاتجاهين، كما في هواتف “iPhone X، إضافة لإمكانية التحكم بمدة استخدام كل تطبيق على حدة.



كما سيعمل أندرويد الجديد على تحسين جودة عرض وتصوير الفيديوهات والصور في ظروف الإضاءة الخافتة.



ويعتبر “Android 9.0” نسخة محسنة عن نظام أندرويد “بيتا” الذي طرحته غوغل مؤخرا لمستخدمي هواتف “Pixel” وعدد من هواتف “Xiaomi” و”OnePlus” و”Vivo”.



المصدر: فيستي