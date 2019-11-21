دوريّات روسيّة ــ سوريّة في محيط تل تمر
تعزيزات ضخمة إلى ريف حماة الغربي لإطلاق معركة واسعة تجاه ريف إدلب
الدفاعات الجوية تعترض صواريخ معادية استهدفت محيط مدينة دمشق وتدّمر معظمها
كلُّ روايات الحرب السورية حتى الآن، لم تكن صحيحة
تواصل المعارك حول تلّ تمر: ضغوط تركية لتحسين الاتفاق؟
الجيش يستعيد السيطرة على محطة «تشرين»
«الباب» تنتفض ضد الاحتلال التركي
الصراع على العلمانية
الجيش ينتشر في تل تمر ومحيط الطريق «M4» بين الحسكة وحلب بدءاً من الأربعاء
الجيش يصد هجوما "للنصرة" بريف اللاذقية ويقضي على إرهابيين في إدلب والبادية
أنباء عن اتفاق روسي ــــ تركي حول تلّ تمر
«الإدارة الذاتية» تناشد دمشق تطوير لغة الحوار وتنفي سعيها لتقسيم البلاد
ضبط كمية كبيرة من الحشيش المخدر تقدر بحوالي (25 )كغ
بدعم من الجيش.. «قسد» تطرد الاحتلال التركي من مواقع ونقاط شمال تل تمر
أكثر من 15 ضحية جراء انفجارين في ريف حلب الشمالي والفاصل بينهما ساعات

عودة عمل جميع أقسام الإنتاج في مصفاة بانياس بعد الانفجار

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية عن عودة عمل جميع أقسام الإنتاج في مصفاة بانياس، وذلك بعد الانفجار الذي وقع في أحد الخزانات يوم 7 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء 19/11/2019، أن "العمال والفنيين في مصفاة بانياس أتموا تفريغ الحاويات في قسم التحسين لتعود جميع أقسام الإنتاج إلى العمل ويبدأ إنتاج البنزين بعد إزالة كل الآثار الناتجة عن حادث الانفجار في المصفاة".

وجدير بالذكر أن الانفجار في مصفاة بانياس  وقع يوم 7 الشهر الجاري، أثناء أعمال صيانة في إحدى وحدات الإنتاج بالمصفاة. وأدى الانفجار إلى مقتل عامل وإصابة خمسة آخرين.

 

 


المصدر: سانا