عناصر فرع مكافحة المخدرات في حماة يلقون القبض على تاجري حشيش

بتوجيه من السيد اللواء خالد هلال قائد شرطة محافظة حماه بملاحقة مروجي المواد المخدرة وقمع ظاهرتي التعاطي والإتجار بها وبالمتابعة الدقيقة وبعد ورود معلومات لرئيس فرع مكافحة المخدرات بقيام بعض الأشخاص بتعاطي وترويج المواد المخدرة في محافظة حماه تمكن عناصر فرع مكافحة المخدرات بحماه بعد نصب الكمين اللازم من إلقاء القبض على كل من ( أ .ز) و(ي .ز ) ومصادرة أربعمائة غرام من الحشيش المخدر كانت بحوزتهما بقصد الإتجار بها .



وتبين وجود عدة طلبات بحقهم بجرائم تعاطي وإتجار للحشيش المخدر وجرم سرقة، نظم الضبط اللازم أصولا" وسيتم تقديم المقبوض عليه للقضاء المختص لينال جزائه العادل .



صاحبة الجلالة