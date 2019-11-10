عمليات استئصال الطحال للأطفال بالجراحة التنظيرية

يعد مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية في المركز الأول على مستوى سورية الذي يتم فيه إجراء الجراحة التنظيرية للأطفال، هذا ما بينه الدكتور هوازن مخلوف مدير صحة اللاذقية، وأضاف: بدأ العمل بالجراحة التنظيرية للأطفال منذ عام 2017، حيث بلغ عدد الحالات 150 حالة جراحة تنظيرية منذ بدء العمل بهذا النوع من الجراحة وحتى بداية الشهر السابع من العام الحالي



وتابع: بدأنا بالخطوات الأولى وهذا النوع من الجراحات يجرى في مراكز معينة تتطلب شروطاً خاصة، لكننا تمكنا في مركزنا من ذلك، وكانت الاستجابة جيدة ووجدنا أن النتائج الجراحية ممتازة من ناحية عدم وجود إنتانات بعد الجراحة وعدم وجود فتوق، كما أن فترة مكوث الطفل في المستشفى قليلة ويعود لحياته الطبيعية بشكل أسرع وحالته النفسية جيدة، إضافة للناحية الجمالية بعد العملية فبدلاً من أين يكون الجرح كبيراً كما في عملية استئصال الطحال يكون في الجراحة التنظيرية 4 ثقوب صغيرة حتى إن كمية الدواء التي تعطى للطفل بعد الجراحة التنظيرية سواء المسكنات أو خافضات الحرارة أو أدوية الالتهاب قليلة.



أهم الحالات التي أجريت لها الجراحة التنظيرية- كما بين مخلوف- التهاب الزائدة الدودية وصولاً لاستئصال الطحال، مشيراً إلى أن أغلب استئصالات الطحال حالياً تكون بالجراحة التنظيرية في مشفى التوليد والأطفال، إضافة إلى أنه تم إجراء الكييسة المائية على الكبد بالجراحة التنظيرية لإحدى الحالات، مشيراً إلى أن أعمار الأطفال التي أجريت لهم الجراحة التنظيرية تراوحت بين 6 أشهر و15 سنة، حيث كانت أول عملية استئصال مرارة بالمنظار لطفل بعمر 6 أشهر.



مشيراً الى أن أهم المعوقات التي تعترض هذا النوع من الجراحات أن الخبرة في هذا المجال لم تنضج ولم تكتمل بعد وكذلك هناك صعوبة في إقناع الأهل بإجراء العمل الجراحي التنظيري، حيث إن كل شيء جديد يتعامل معه الأشخاص بحذر وخوف وهذا موجود عالمياً وليس في سورية فقط.



وعن تأهيل الكوادر لهذا النوع من الجراحات قال مخلوف: ليس لدينا حالياً أطباء مقيمون باختصاص جراحة أطفال لنعمل على تأهيلهم ولكن يتم حالياً تأهيل كوادر الجراحة عامة، وأضاف: عندما يكون لدينا مقيمون بهذا النوع من الجراحة سيتم التركيز معهم على هذا النوع من الجراحات ونحن الآن بنينا النواة وسنكمل مع الجيل القادم الذي سيكون أكثر تألقاً وتطوراً مع الموضوع ويبني مستقبله على أن تكون هناك جراحة تنظيرية عند الأطفال رائجة بشكل كبير.



ونوه مدير الصحة بأن مشافي محافظة اللاذقية والهيئات الطبية كافة مجهزة بأحسن تجهيز وهذا يعود لدعم وزارة الصحة لمديرية صحة اللاذقية، مشيراً إلى أن مشفى جبلة قيد الإنشاء والمشفى الوطني في اللاذقية قيد الترميم وسيتم مع بداية العام القادم إنشاء مركز إسعافي للحروق في مشفى القرداحة.



تشرين