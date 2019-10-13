على ذمة مؤسسة البريد.. حوالات شركة العنكبوت المتعثرة ستعود إلى أصحابها

ما زالت أزمة تأخر شركة “العنكبوت” للحوالات في دفع مستحقات زبائنها المالية مستمرة، رغم ما صدر عن مسؤوليها من وعود بأن الشركة ملتزمة بدفع الذمم المترتبة عليها.



وفي جديد الشكاوى أن عدد من مواطنين لم يقبضوا أموالهم المحولة عن طريق شركة “العنكبوت”، اشتكى أحد المواطنين من محافظة الحسكة “أنه مضى عامان على حوالتين باسمه تقدر قيمتهما بمليون ونصف المليون ليرة سورية”.

وقال المشتكي: “لم أستطع قبض الحوالتين بالرغم من تقديم طلبات الاسترجاع إلى الشركة التي كانت تعهدت سابقا بصرف جميع الذمم المترتبة عليها”.



وأوضح المشتكي أنه “قام بمراجعة مقر الشركة ومؤسسة البريد في دمشق عدة مرات، حيث طلبوا منه الانتظار لأيام قليلة ريثما يتم إعادة أمواله إليه، إلا أنه بدون جدوى”.



وحجة شركة ” العنكبوت” في كل مرة، بحسب المشتكي، “أن الأموال لم تصل بعد، بدون تقديم أي تفسير آخر، وتابع: ” وعدونا كثيرا بأن الأموال ستصل خلال الأسبوع القادم، لنذهب إليها مجددا، لتعيد على أسماعنا الأسطوانة ذاتها”.



وأردف المشتكي: “تكبدت خلال هذين العامين أعباء مالية كبيرة، أجور نقل إلى دمشق وأجور تنقل بين “العنكبوت” ومؤسسة البريد، وما جنيت سوى الوعود”.بدوره، قال مشتكي آخر من محافظة اللاذقية لتلفزيون الخبر: ” سئمنا الوعود في كل مرة نقوم فيها بمراجعة إدارة شركة العنكبوت في دمشق بدون فائدة فأموالنا ما زالت حبيسة حججهم غير المبررة ووعودهم الزائفة”.



وأضاف المشتكي: “واقع حال المماطلة الذي دفعنا للجوء إلى المصرف المركزي الذي وعدنا بالتدخل لحل لهذه المشكلة وإعادة أموالنا الينا”.



بدوره، قال المدير العام للمؤسسة السورية للبريد الدكتور بدر أحمد لتلفزيون الخبر: “مشكلة المبالغ المالية المترتبة على شركة العنكبوت سيتم حلها خلال الأيام القليلة القادمة حيث سيتم تسديد جميع الذمم المالية لأصحابها”.



وأوضح أحمد أن” المؤسسة العامة للبريد بذلت جهودا كبيرة لإعادة الأموال المستحقة للمواطنين، وتوصلت إلى حل يفضي بتشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين عن المؤسسة العامة للبريد ومصرف سوريا المركزي وشركة العنكبوت تم من خلالها وضع آلية معينة لإعادة المبالغ لأصحابها في أسرع وقت ممكن”.



وبين أحمد انه “بناء على الاعلان الذي نشرته المؤسسة لمدة 15 يوم في الصحف الرسمية والتلفزيون، والمتضمن أنه “على المواطنين الذين لديهم مستحقات مالية من شركة العنكبوت مراجعة فروع المؤسسة العامة للبريد في كافة المحافظات السورية لتقديم الأوراق اللازمة والتي تثبت مستحقاتهم المالية من الشركة” .



وأشار أحمد إلى أنه “سيتم دفع المبالغ المالية لكافة المواطنين الذين قدموا أوراقا ثبوتية من خلال لجنة مؤلفة من المؤسسة العامة للبريد وشركة العنكبوت”.



يشار إلى أن مشكلة الحوالات المالية للعنكبوت ليست هي الأولى، فقد سبق للكثير من الناس أن تعرضوا للقصة ذاتها قبل عامين مع شركة مماثلة .



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