علماء يحذّرون من بكتيريا قادمة أسوأ من كورونا

حذّر علماء كبار من أن بكتيريا خارقة قاتلة، أسوأ بكثير من "كوفيد-19"، قادمة وستقضي على 10 ملايين شخص سنوياً، وتودي بحياة 350 مليون شخص بحلول عام 2050.



وستصبح الحلاقة والولادة والخدوش الصغيرة أو العمليات الروتينية، مثل استبدال مفصل الورك، مهددة للحياة حيث يعود الطب "إلى العصور المظلمة"، ولن يتمكن البشر من محاربة أي عدوى.



هذا الأمر ناتج عن الإفراط في الاعتماد على المضادات الحيوية التي على وشك التوقف عن العمل، لأن البكتيريا أصبحت مقاومة لها.



ووصف العلماء الأزمة بأنها "أكبر تهديد على صحة الإنسان، من دون استثناء"، كما أن استخدام المضادات الحيوية في أثناء أزمة فيروس كورونا يسرّع المشكلة.



من جهتها، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن مقاومة المضادات الحيوية ستسبّب وفاة 350 مليوناً بحلول عام 2050.