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علماء يحذّرون العالم من مخاطر أكياس الشاي

كشفت دراسة قام بها أحد الباحثين في جامعة ماكغيل في كندا، عن أنّ المليارات من جزيئات البلاستيك الدقيقة والجزيئات النانوية، تنتقل من كيس الشاي إلى الماء، عند الاقتراب من درجة غليانه.


وبحسب الدراسة التي نقلتها مواقع إلكترونية متخصصة بالعلوم والصحة، فإن كيس الشاي الواحد، ينقل حوالي 11.6 مليار من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، و3.1 مليارات من الجسيمات النانوية إلى الماء التي ستصبح شاياً.


ويتجاوز هذا العدد بكثير كمية جسيمات البلاستيك الموجودة في أنواع أخرى من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك المياه التي نتناولها من القوارير البلاستيكية.