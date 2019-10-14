عقود بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء والمقدرة قيمتها بـ (3 مليارات ليرة).

وأضاف: عدد الآليات والمعدات المتوافرة الجاهزة 1450 آلية وعدد الآليات التي تم تجهيزها خلال عام 2019: تركس عدد /5/، بلدوزر عدد /5/، مقطورة عدد /37/، قلاب عدد /9/، رأس قاطر عدد /6/ وكسارة أنقاض عدد /4/. وعن الإنفاقات والإيرادات للشركة لعام 2019- حتى الربع الثالث 2019 أجاب عاصي: – الرواتب والأجور: المخطط العام 3.4 مليارات ليرة والمخطط الربعي 2.5 مليار ليرة والمنفذ 1.8 مليار ليرة. – المستلزمات السلعية: المخطط العام 18.9 مليار ليرة والربعي 14.2 والمنفذ 11.8 مليار ليرة.



المستلزمات الخدمية: المخطط العام 2.4 مليار ليرة والمخطط الربعي 1.8 مليار ليرة والمنفذ 1.8 مليار ليرة. – المصروفات الجارية: المخطط العام 451.50 مليون ليرة والربعي 338.5 مليون ليرة والمنفذ 428.5 مليون ليرة. – والتخصصية: المخطط العام 59 مليوناً والربعي 25 مليون ليرة والمنفذ 39 مليون ليرة. أما إجمالي النفقات: المخطط العام 25.3 مليار ليرة، الربعي 18.9 مليار ليرة والمنفذ 16.6 ملياراً، أما الإيرادات فالمخطط العام 25.5 مليار ليرة، والمخطط الربعي 19 ملياراً والمنفذ 17.8 مليار ليرة.



تشرين