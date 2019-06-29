عصابة تزوير IMEI في قبضة فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية

وردت معلومات إلى فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي حول وجود شخص يقوم بتبديل IMEI للأجهزة الجوالة وبيعها ، وتمكن فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي من إلقاء القبض على المدعو "ر . ك" .



ومن خلال التحقيق معه اعترف بأنه يقوم بتبديل IMEI وهو الرقم التسلسلي للجهاز والذي يميزه عن غيره من الأجهزة والمسؤول عن الاتصال بالشبكة الخليوية وفقدانه يؤثر أمنياً وكذلك يخفيه عن أي عملية سرقة أو جمركة للجهاز.



إضافة لقيام كل من المدعوين "م . ا" و "ي . ا" بوضع أجهزة مجهولة المصدر لدى المدعو "ر . ك" ليقوم بتبديل الايمي وبيعها لاحقاً على أساس أنها أجهزة نظامية حيث تم إلقاء القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفا بأنهما يحصلان على الأجهزة من شخص متواري ولديه بسطة لبيع الجوالات المستعملة بمنطقة برج دمشق .



المصدر: تشرين





