عصابات «القاعدة» تسرق معامل وسكك الحديد في إدلب

نقل نشطاء على موقع «فيسبوك» أمس صوراً قالوا إنها «لعصابات القاعدة تسرق وتفكك السكك الحديدية والمعامل والمصانع في منطقة محمبل بريف إدلب وتقوم بشحنها إلى تركيا لبيعها بأسعار رخيصة».

وكانت الجماعات الإرهابية والمسلحة ومنذ دخولها إلى منطقة الليرمون الصناعية في حلب عام 2012 قامت بسرقة محتويات المصانع في هذه المنطقة ونقلها إلى تركيا ولم يتبق في هذه المنطقة سوى الخرائب، وبحسب الأرقام التي أعلنتها غرفة صناعة حلب، فقد تم تدمير وتفكيك ألف مصنع.

وذكرت تقارير اقتصادية أنه لم يتبق في منطقة الليرمون سوى هياكل المصانع، وبينت أنه في عامي 2012 و2013 تم تفكيك الآلات والمعدات في هذه المصانع ونقلها إلى تركيا.

وتبنت وزارة العدل العام الماضي دعاوى لرفعها ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسرقة معدات وآلات 37 مصنعاً في حلب، موضحة أن ما تمت سرقته من تركيا تُقدر قيمته بنحو 5.3 مليارات دولار.

وكالات