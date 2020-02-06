عشرات القتلى والجرحى بانهيارين ثلجيين في تركيا

قتل عشرات الأشخاص في انهيارين ثلجيين الثلاثاء والأربعاء في ولاية وان جنوب شرق تركيا، وكان القسم الأكبر من ضحايا الانهيار الثاني من رجال إنقاذ أرسلوا للبحث عن الناجين من الانهيار الأول.



وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) اليوم الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا الانهيارين الثلجيين إلى 33 قتيلا و53 مصابا، مما يرفع الحصيلة للانهيارين إلى 38 قتيلا و61 جريحا.



وأضافت "أفاد" في بيان لها أنها أرسلت اليوم فرق بحث وإنقاذ مكونة من 67 خبيرا و11 مركبة إلى موقع الانهيار الثلجي الثاني الذي وقع في قضاء بهتشه سراي بالولاية.



وأظهرت لقطات تلفزيونية في المنطقة عشرات الأشخاص يستخدمون المجارف والعصي وسط ثلوج منهمرة ورياح قوية لإخراج سيارات مدفونة وأخرى انقلبت جراء الانهيار.



بدوره، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم بلغ 63 شخصا، مشيرا إلى أن الظروف في المنطقة جعلت من العسير على مركبات الإنقاذ العمل بسهولة هناك.



وخلال عمليات البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الثلوج، انهارت كتلة ثلجية أخرى على فريق إنقاذ كان يبحث عن عالقين، بينهم مدير إدارة الكوارث والطوارئ في فان، عثمان أوتشار.



وقال أوتشار في تصريحات من المستشفى إن نحو 200 شخص كانوا يشاركون في عملية الإنقاذ لكن الكثيرين كانوا بعيدين عن المنطقة المتاخمة عندما وقع الانهيار الثاني اليوم.