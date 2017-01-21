عدم الشعور بالراحة في العمل يؤدي إلى الإصابة بـ5 أنواع من السرطان

أفادت دارسة جديدة صادرة عن جامعة «كيبك» الكندية أن العمل في وظيفة مرهقة لمدة 15 عاماً يزيد من خطر الإصابة بخمسة أنواع من السرطان. وأوضحت أن من يعملون في وظائف مرهقة ومثيرة للتوتر ليسوا فقط عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



وأشارت بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين العوامل النفسية المختلفة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، ورصد الباحثون انتشار السرطان لدى الرجال الذين يعانون من ضغوط العمل، ووجدوا أن لطول مدة العمل والإرهاق علاقة بالإصابة بعدد من أمراض السرطان، وفق ما نشر موقع «ميديكال دايلي».



وأوضحت الدراسة أن انعدام الأمن الوظيفي والمشاكل المالية والتعامل مع العملاء من الأسباب الرئيسة للإصابة بأمراض السرطان التي تم رصدها لدى 3103 من البالغين ممن تم تشخيص إصابتهم بالمرض، وتم رصد 5 أنواع من السرطان لدى المشاركين وهي سرطان المعدة وسرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان المستقيم واللمفوما اللاهودجكينية.



ويعتقد الباحثون أن ذلك يعود لقيام الأشخاص المعرضين للضغط النفسي باللجوء إلى التدخين والإفراط في تناول الطعام أو المشروبات الكحولية وهي عوامل خطيرة مسببة للسرطان.



وشملت الوظائف المسببة للإصابة بأمراض السرطان كلا من الرجال العاملين في مجال الإطفاء والمهندسين الصناعيين وعمال صيانة السكك الحديدية.



ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج لا تثبت أي شيء حتى الآن حيث أنها تستند إلى تقييم لوظائف محددة دون غيرها ولذلك فإن هناك حاجة لمواصلة البحث من اجل العثور على دلائل مثبتة ودقيقة تؤكد الارتباط بين التوتر والإجهاد والإصابة بأمراض السرطان.

وكالات