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"ظاهرة مخيفة"... امرأة تكتشف ديدان طفيلية في عينها وتخرجهم بنفسها

كشفت تقارير جديدة عن ظاهرة مخيفة، حيث يبدو إن هناك ديدان طفيلية قادرة أن تصيب البشر وتتكاثر على الجسد.

وحسب ما نقلته وكالة "فايس"، حذر العلماء من ظهور حالة مرضية جديدة بعد تقارير عن إصابة امرأة عمرها 68 في عينها بديدان طفيلية كانت تصيب الأبقار فقط.

وبدأت القضية في مارس/آذار عام 2018 عندما أحست المرأة من نبراسكا بألم في عينها اليمنى ومع تزايد الوجع قامت المرأة بغسل عينها تحت الماء الدافق.

ثم لاحظت، أن دودة خرجت من عينها وهذا دفعها إلى النظر في المرآة بدقة ما أدى إلى إيجاد دودة ثانية، أزالتها أيضا، وفي اليوم نفسه لجأت المرأة إلى الطبيب الذي أزال من عينها دودة ثالثة.

ووصف الطبيب الماء المقطر لإزالة أي بقايا للديدان من العين، وكذلك بعض الأدوية لمنع العدوى، كما أرسل الدودة المزالة إلى المختبر للتبين من نوعها.

وخلصت نتائج الاختبارات أن نوع الدودة التي أصابت المرأة كان "Thelazia gulosa"، وهي دودة عين طفيلية شائعة في الماشية وأحيانًا في الحيوانات الأخرى. ويصيب الطفيلي الحيوانات عن طريق ذباب الوجه الذي يتغذى على الدموع وإفرازات العين الأخرى.