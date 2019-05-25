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طفلة بـ 14 إصبعا

أجرى الجراحون الصينيون عملية تجميل ناجحة لإزالة الأصابع الزائدة في يدي طفلة ولدت بأربع عشرة إصبعا في اليدين.


وتفيد صحيفة "Daily Mail"، بأن الطفلة من عائلة فقيرة وعمرها ثلاث سنوات، وأقاربها يعانون من التشوه الخلقي ذاته في الكفين، حتى الجيل الخامس، ولكنهم لم يخضعوا لعمليات جراحية تجميلية، لقلة ذات اليد.


وأجريت العملية في مستشفى مدينة شينيانغ بمقاطعة لياونينغ، حيث وعد الجراحون والديها بأن يدي الطفلة ستصبحان جميلتين وتتمكن الصغيرة من تحريك جميع أصابعها.


وأشار الجراح تشان جي إلى وجود إصبعين زائدتين في كل يد من يدي الطفلة، وهذا أمر نادر. وإن عمل الجراحين تعقد كثيرا لعدم معرفة الأصابع التي يجب إزالتها. إضافة إلى أن كفي الطفلة مختلفتان، ففي اليد اليسرى نمت إصبعان إضافيتان، بينما في اليد اليمنى نما إصبعان من الإبهام.


عموما كانت العملية ناجحة، وإضافة إلى إزالة الأصابع الزائدة صحح الجراحون شكل الإبهام وغيروا اتجاه نموه بواسطة أسلاك معدنية.


وبعد مضي شهر على إجراء العملية قيم الأطباء الحالة الصحية للطفلة بالجيدة والمستقرة.

 


المصدر: لينتا. رو