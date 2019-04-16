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طفل يطلق النار على شقيقته الصغيرة ويرديها قتيلة!

لقيت طفلة صغيرة، عمرها 6 سنوات، حتفها عندما أطلق أخوها الأصغر النار عليها عن طريق الخطأ، أمام منزل العائلة الواقع في مدينة دالاس، في ولاية جورجيا الأمريكية.


وجرت الحادثة الرهيبة بينما كان الصغيران ينتظران أمهما في السيارة، إذ عثر الأخ (4 سنوات) على مسدس ملقم، وأطلق بالخطأ النار على أخته، ميلي درو كيلي، برصاصة استقرت في رأسها.


وأكد المحققون أن الأخ الأصغر عثر على المسدس في الجيب الأمامي داخل السيارة. كما ذكرت مصادر محلية أنه جرى إسعاف ميلي إثر تعرضها لإصابة خطيرة في الرأس، لتفارق الحياة بعد يومين من وصولها المستشفى.

وقررت الشرطة الأمريكية عدم توجيه أي تهم قتل في الحادثة، إلا أنها أصدرت تحذيرا عاما يذكر الناس بضرورة الاستخدام الآمن للسلاح الناري.


وورد في تحذير الشرطة: "نود أن نذكر الجميع بإبقاء أسلحتهم النارية غير ملقمة وبعيدة عن متناول الأطفال، لضمان عدم تكرار ما حدث إطلاقا". 


كما قامت منصة جمع التبرعات الشهيرة، "Go Fund Me"، بإنشاء صفحة إلكترونية خاصة لتوفير الدعم المادي اللازم لعائلة ميلي، وكذلك لتطالب من خلالها الناس "بحب بعضهم البعض، كما فعلت ميلي".

 


المصدر: Newsfeed