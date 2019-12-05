طفل يصنع كرسياً متنقلاً لصديقه من ذوي الإعاقة

فارس يوسف هنيدي تلميذ في الصف السادس، من قرية المزرعة في محافظة السويداء، في مدرسة الشهيد جهاد زين الدين للتعليم الأساسي_الحلقة الأولى.



بدأت القصة عندما كان فارس يذهب إلى الملعب برفقة والديه، اعتاد على رؤية طفل من عمره لكنه لا يستطيع المشي، يساعده والداه على الحركة، فتعرف إليه و أصبح كل من فارس و يامن صديقين، طلب فارس من أسرته أن يصنع لصديقه كرسياً متنقلاً مزودة بجهاز يحركها في كل الاتجاهات، و بالفعل قدمها ليامن الطفل الذي لا يستطيع المشي هدية بمناسبة عيد ميلاده.



والدة فارس مهندسة المعلوماتية المدرّسة في المعهد التقاني الصناعي راميا نصر تحدثت عن اهتمام ابنها بالطفل يامن، و إصراره على مساعدته، لكي ينخرط في المجتمع، و يستطيع التنقل و الحركة.



كما أوضحت أن الحداد الذي صنع هيكل الكرسي رفض أن يتقاضى أي مبلغ من المال عند معرفته سبب صناعتها.



مديرة المدرسة هيام الجمال أوضحت أن التلميذ فارس هنيدي مهذب و هادئ و ذكي و متعاون، مُحب و متعاطف مع أصدقائه، و أنها فخورة بهذه المبادرة، كما أضافت أن الإعاقة ليست إعاقة جسدية بل هي بانعدام الإرادة.