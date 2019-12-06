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طرق لكي تنجحوا في زراعة كل شيء في المنزل !

أصبحت النباتات عنصراً حقيقياً في الديكور سواءً كانت في داخل المنزل أو خارجه. البعض منها يتطلب عناية أكثر من غيرها، لذلك يجب أن تخصصوا وقتاً للتعرف عليها. لكن كيف نقويها ؟ من أجل هذا، اتبعوا النصائح التالية التي اخترناها لكم من موقع حلول ذكية.

يجب أن تعتمدوا وصفات طبيعية كي تروا مزروعاتكم تنمو وتزدهر. ستكونون سعداء عندما تلاحظون أن العناية بها تتطلب استخدام فضلاتكم العضوية. إنها فكرة مثالية بما أنها تساعد على تقويتها مع الحدّ في نفس الوقت من الهدر. ستشكركم نبتاتكم على هذا.

ماء طهو النشويات


ماء طهو المعكرونة والمعجنات والأرز سيصبح حليفكم في محاربة الأعشاب الضارة.

ثفل القهوة


ضعوا ثفل القهوة في تربة نبتاتكم. إنه سماد طبيعي غني بالبوتاسيوم والمغنيزيوم والنتروجين ومن السهل الحصول عليه.

ماء طهو الخضار

هذا الماء غني بالمعادن والفيتامينات التي تحتاجها نبتاتكم أمسّ الحاجة !

رماد السجائر


هل تعرفون أنه مفيد أيضاً لنبتاتكم عندما تمزجونه مع الماء ؟

ماء سلق البيض

احتفظوا أيضاً بماء سلق البيض لكي تقووا نبتاتكم به.

قشر البيض

يمكنكم أيضاً أن تحتفظوا بقشور البيض وتمزجوها مع التربة كي تعتني بنبتاتكم.

المياه الغازية

إذا تركتم قنينة المياه الغازية مفتوحة فلم يعد فيها غاز، لا تترددوا في أن تسقوا نبتاتكم بها لأن محتواها من المغنيزيوم ومستوى ال pH المنخفض فيها سيفيدها حتماً.

قشر الموز


يفيد قشر الموز في تغذية المزروعات. يمكنكم استخدامه لتنظيف نبتاتكم ولتغذيتها عن طريق طمرها في التربة.

 


وكالات