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طرطوس :إلقاء القبض على شخصين من مروجي الحبوب المخدرة

ألقى فرع مكافحة المخدرات على شخصين من مروجي الحبوب المخدرة في طرطوس، ومطلوبين لجهات أخرى بعدة جرائم. 

وفي التفاصيل، تم القبض على الشخص الأول وهو يقوم بترويج حبوب الكبتاغون المخدرة، وعثر معه على/ ١٨ / حبة كبتاغون، وبندقية حربية مع ذخائر ومعدات حربية، حيث تبين أيضاً أنه يوجد بحقه عدة طلبات بجرائم "إطلاق نار وإصابة شخص وانتحال صفة دورية أمنية، وتعاطي وترويج المخدرات".

وخلال التحقيق معه اعترف بترويجه حبوب الكبتاغون المخدرة، بالاشتراك مع شخص آخر، الذي تم التحري عنه وإلقاء القبض عليه في طرطوس، وضبط بحوزته / ٤٨ / حبة كبتاغون مخدرة، كما تبين أنه يوجد بحقه عدة طلبات بجرائم منها، "قتل شخص وسرقة سلاحه، وتهجم، وإطلاق نار، ومخدرات"، ومطلوب لإحدى الجهات الأمنية.

ولاتزال التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص بعد الانتهاء من التحقيق معهما.