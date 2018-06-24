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طبيبان سوريان يتفوقان على أطباء العالم.. للمرة الثانية خلال هذا العام !

للمرة الثانية بنفس العام .. تتوالى إنجازات الشباب السوري على مستوى العالم، وكل يوم نسمع عن إبداعات وتفوّق عالمي يحققه الأطباء والعلماء السوريون في شتى بقاع الأرض، وقد كان آخر بطل هو الطبيب السوري محمد نجدت سيجري الذي حاز بامتحان المعادلة الامريكية USMLE على المرتبة الأولى عالمياً بمعدل ١٠٠% وليكون الأول على مستوى العالم.


محمد نجدت سيجري من مواليد إدلب جسر الشغور ١٩٩٣ درس فيها حتى الثانوية والده الدكتور حسيب سيجري ووالدته الصيدلانية سحر بليلو.

التحق بكلية الطب البشري جامعة حلب وتخرج منها بمعدل ٩٥ % كما حصل على المركز الأول في الفحص الوطني في سوريا في دورة نيسان ٢٠١٨ .


تجدر الإشارة الى أنه في هذا العام حصل الطالب السوري محمود فرواتي على المرتبة الأولى على أطباء العالم بذات الإمتحان بمعدل ٩٩%.

 

وكالات

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