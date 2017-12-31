ضبط (255) سيارة مسروقة في مدينة دمشق

تناولت بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي مقالاً صحفياً حول وجود سيارات مسروقة تتجول في شوارع مدينة دمشق.

بالتدقيق تبين أن دوريات فرع المرور في دمشق تقوم إضافة إلى مهامها الرئيسة في تطبيق أحكام قانون السير والمركبات بملاحقة ومتابعة السيارات جميع المسروقة والتعامل معها حسب الأصول القانونية وذلك من خلال انتشارها في كافة أنحاء مدينة دمشق، وعلى مدار الساعة، ورصد ومتابعة كل سيارة تسير في شوارع دمشق.

وقد أثمرت الجهود التي بذلها فرع المرور في مكافحة السيارات المسروقة منذ بداية العام 2017م في ضبط / 255/ مئتان وخمسة وخمسون سيارة مسروقة مذاع البحث عنها، سلمت إلى الجهات الطالبة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بها.

ومازالت المراقبة مستمرة بشكل يومي ودائم حتى القضاء على هذه الظاهرة

وزارة الداخلية السورية