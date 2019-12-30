ضبط 200 كغ فروج غير صالح للاستهلاك بريف دمشق

قال مصدر في مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك بريف دمشق إن “دوريات المديرية ضبطت خلال جولتها على المعامل والأسواق بريف دمشق مسلخ فروج لديه كميات غير صالحة للاستهلاك البشري”.



وأضاف المصدر أن ” دوريات المديرية ضبطت مسلخ فروج في بلدة مديرا بريف دمشق بداخله 200 كغ من الفروج لونه غير طبيعي ورائحته كريهة وغير صالح للاستهلاك البشري” .



وأكد المصدر أنه” تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وأحيل إلى القضاء المختص وأتلفت المواد المخالفة أصولا”ً.

ونظمت المديرية يوم الأحد الفائت 40 ضبط تمويني بحق عدد من المحلات التجارية في ريف دمشق.



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