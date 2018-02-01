ضبط 1312 كغ من لحوم الفروج الفاسدة في منطقة الدويلعة

ضبطت دوريات حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء أمس 1312 كغ من اللحوم الفاسدة وذلك في منطقة الدويلعة طريق الكباس.

وبين الدكتور حسام النصر الله مدير حماية المستهلك بالوزارة أنه “نتيجة المراقبة المستمرة للسيارات المحملة بالمواد الغذائية تم ضبط سيارة محملة بكمية من لحوم الفروج غير الصالحة للاستهلاك البشري كما تم ضبط منزل فيه مستودع يحوي كمية من الفروج الفاسد”.