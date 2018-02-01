ضبط 1312 كغ من لحوم الفروج الفاسدة في منطقة الدويلعة
ضبطت دوريات حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء أمس 1312 كغ من اللحوم الفاسدة وذلك في منطقة الدويلعة طريق الكباس.
وبين الدكتور حسام النصر الله مدير حماية المستهلك بالوزارة أنه “نتيجة المراقبة المستمرة للسيارات المحملة بالمواد الغذائية تم ضبط سيارة محملة بكمية من لحوم الفروج غير الصالحة للاستهلاك البشري كما تم ضبط منزل فيه مستودع يحوي كمية من الفروج الفاسد”.
وأضاف النصر الله أن عناصر حماية المستهلك يقومون بجولات مستمرة في الأسواق على مدار الساعة لضبط المواد المهربة والمغشوشة وللتأكد من التزام الباعة بالأسعار لمنع ضعاف النفوس من استغلال المواطنين.
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