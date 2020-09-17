ضبط ٥ أطنان لحوم لأبقار نافقة في دمشق

قام وزير التجارة الداخلية على رأس فريق من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق بضبط مستودع في سوق الخضار بالقزازين في شارع بغداد يحوي أكثر من ٥ أطنان من لحوم الأبقار النافقة.



وبين المصدر أن صاحب المستودع لديه ٥ محلات أخرى تبيع اللحمة في دمشق منها محلين في باب سريجة، إضافة إلى امتلاكه سوبرماركت مقابل المستودع المضبوط حاول تهريب جزء من اللحوم إليه.



وأشار المصدر إلى تعاون المجتمع الأهلي مع الوزارة ما ساهم بوصول الإخبارية عن قيام عدد من التجار بنقل الأبقار النافقة إلى مدينة دمشق، مضيفا: وتم الإنتظار حتى دخولها المستودع وتم ضبطها من قبل تموين دمشق وبحضور الوزير.



وأضاف المصدر أن التحقيقات جارية الآن من قبل الجهات المختصة مع صاحب المستودع لمعرفة مصدر الأبقار النافقة، وما يرتبط بهذه العملية من معلومات.