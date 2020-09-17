وزير النفط: أزمة البنزين إلى انفراج ولن تزيد أسعاره... نطلب من المواطنين الصبر
مظاهرات ضد الإحتلال التركي في إدلب وحماة
الخارجية السورية ترد على تصريحات ترامب حول استهداف الرئيس بشار الأسد
الخارجية: ميليشيات "قسد" تواصل جرائمها بحق الأهالي باستهداف قطاع التعليم
وفد روسي في أنقرة لاستئناف المشاورات حول سوريا
زندقة كوفيد 19: ديانة كوفيد الباطنية
100ألف طالب يحرمون من التعلم رفضاً لمناهج "قسد"في الحسكة
استشهاد طفل بانفجار لغم من مخلفات ميليشيا "قسد" في محيط بلدة عين عيسى
سقوط مروحية للاحتلال الأمريكي في ناحية اليعربية بريف الحسكة الشرقي
إصابات إثر اقتتال جديد بين المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي في ريف الحسكة
“قسد” تختطف مجموعة من الشبان في الحسكة وتدهس مدني في دير الزور
قوات الاحتلال الأمريكي تدخل مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى الحسكة
الحسكة.. ضحايا مدنيون جراء انفجار عبوة ناسفة ودراجة نارية مفخخة
اتفاق سلام بين البحرين و"إسرائيل"
تعزيزات عسكرية روسية إلى القامشلي

ضبط ٥ أطنان لحوم لأبقار نافقة في دمشق

قام وزير التجارة الداخلية على رأس فريق من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق بضبط مستودع في سوق الخضار بالقزازين في شارع بغداد يحوي أكثر من ٥ أطنان من لحوم الأبقار النافقة.

وبين المصدر أن صاحب المستودع لديه ٥ محلات أخرى تبيع اللحمة في دمشق منها محلين في باب سريجة، إضافة إلى امتلاكه سوبرماركت مقابل المستودع المضبوط حاول تهريب جزء من اللحوم إليه.

وأشار المصدر إلى تعاون المجتمع الأهلي مع الوزارة ما ساهم بوصول الإخبارية عن قيام عدد من التجار بنقل الأبقار النافقة إلى مدينة دمشق، مضيفا: وتم الإنتظار حتى دخولها المستودع وتم ضبطها من قبل تموين دمشق وبحضور الوزير.

وأضاف المصدر أن التحقيقات جارية الآن من قبل الجهات المختصة مع صاحب المستودع لمعرفة مصدر الأبقار النافقة، وما يرتبط بهذه العملية من معلومات.