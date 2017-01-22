ضبط ومصادرة ستة أطنان من مادة الفروج المجمدة والمهربة وكميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في حلب

تمكنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة من ضبط كميات كبيرة من مادة الفروج المجمد المهربة إضافة الى أدوية متنوعة منتهية الصلاحية على طريق جبرين .



وبين محافظ حلب حسين دياب انه من خلال التشدد في مراقبة الأسواق وملاحقة المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطن والتعاون مع المواطنين “توافرت معلومات عن محاولة بعض ضعاف النفوس ادخال كميات كبيرة من الفروج المجمد المهرب وأدوية منتهية الصلاحية حيث تم تكليف مديرية التجارة وحماية المستهلك وإحدى الجهات المختصة بمتابعة هذه المعلومات وتوزيع الدوريات على الطرق وتم ضبط اربع سيارات محملة بنحو ستة أطنان من الفروج المجمد والمهرب وسيارة محملة بكميات كبيرة من الأدوية متعددة المنشأ واغلبها منتهي الصلاحية على طريق جبرين قرب معمل الجرارات”.



واشار الى انه تم القاء القبض على سبعة أشخاص كانوا ضمن السيارات المضبوطة وجرى تنظيم الضبط اللازم ومصادرة هذه المواد ولا تزال التحقيقات مستمرة لافتا الى ان المحافظة مستمرة في جهودها الرامية لمكافحة هذه الظواهر السلبية ومنع إدخال هذه المواد المهربة ومجهولة المصدر والصلاحية لما تشكله من خطر على صحة وسلامة المواطنين وخصوصا الأدوية والأغذية المختلفة .

سانا