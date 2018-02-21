ضبط وتشميع مستودع ضخم يغصّ بالمواد الإغاثية والتركية مجهولة المصدر

قامت مديرية التجارة الداخلية في حماة، منذ بداية الشهر الحالي بضبط وتشميع مستودع ضخم بالشمع الأحمر يحتوي على كميات كبيرة من المواد الإغاثية والتركية والمواد مجهولة المصدر.





وتضمنت المواد الإغاثية التي صودرت وسلمت إلى الجمعيات الخيرية والهلال الأحمر (عدس وفاصولياء وحمص ومعكرونة وشاي وبرغل وملح ورز وزيت نباتي وسكر ورب بندورة ودبس عنب وشوكولا ومعجون حلاقة ومنظفات ومشروب طاقة وعسل)، أما المواد التركية فقد كانت عبارة عن سمنة وشاي وزبدة وبندورة ومرتديلا، حيث نظم الضبط اللازم وسلمت المواد الى السورية للتجارة.





وقد نظمت المديرية في الشهر الحالي أيضاً 20 ضبطاً تموينياً بمخالفات عديدة منها: عدم الإعلان عن أسعار الفروج واللحوم والمواد الغذائية، ضبوط الغش التي لا غنى عنها، وحيازة مواد منتهية الصلاحية وذبح إناث العواس خارج المسلخ وثلاثة ضبوط لمخالفة ذبح إناث البقر، فقد تمت مصادرة اللحوم وتسليمها إلى السورية للتجارة.





كما كان للموز نصيب كبير في مخالفات المديرية هذا الشهر فقد سجلت 11 ضبطاً تنوعت بين عدم الإعلان عن السعر والإعلان بسعر زائد، مع ضبط سيارة محملة بحوالي 4 أطنان من الموز المهرب ومصادرة 11 كرتونة من الموز في سوق الهال وتسليمها إلى السورية للتجارة.





وفي سياق آخر كشفت اللجنة المكلفة بمتابعة الواقع التمويني بمنطقه قطنا عن إضافة خط ثان لمخبز قطنا ليلبي حاجه سكان المنطقة من مادة الخبز.





جاء ذلك خلال جولة اطلاعية قام بها عدد من المعنيين في وزارة التجارة الداخلية أمس برئاسة معاون الوزير جمال شعيب، كما تمت زيارة صالات المؤسسة السورية للتجارة في المنطقة وتفقد واقع العمل فيها ومدى توافر مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية ونوعياتها ومواصفاتها بحيث ترضي المواطنين وتناسب قدرتهم الشرائية.



