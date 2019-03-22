ضبط منشأة تستخدم مواد تالفة وعلفية في إنتاج وتعبئة مواد غذائية

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة منشأة لإنتاج المواد الغذائية وتغليفها تستخدم مواد علفية وتالفة غير صالحة للاستهلاك البشري وذلك في الضاحية الجنوبية بحي الرمل الجنوبي في اللاذقية.



مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس إياد جديد أوضح أن عناصر المديرية بالتعاون مع الجهات المختصة ضبطت إحدى ورشات إنتاج الزعتر تستخدم مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري وأخرى لا يوجد عليها بطاقات تعريف بالمنتج والصلاحية.



ولفت إلى أنه تم جرد الموجودات كاملة ومصادرة جميع الكميات على اختلافها وإتلاف المواد منتهية الصلاحية منها والتنسيق مع فرع السورية للتجارة للاستفادة من المواد الصالحة للاستهلاك مبيناً أنه تمت إحالة المخالف إلى القضاء موجوداً.



رئيس دائرة حماية المستهلك في اللاذقية المهندس بسام كامل أشار إلى أن المنشأة تستخدم مواد علفية لتصنيع زعتر المائدة مشيراً أيضاً إلى وجود مواد منتهية الصلاحية كالبهارات والعدس الأحمر والزيت والرز إضافة إلى سميد تمت تعبئته من جديد بنحو 108 أكياس كل كيس زنة 20 كيلوغراماً.



كما تم ضبط زيت نباتي يتم نزع المواصفة المجهولة عنه وإعادة تكريره وتعبئته على أساس أنه منتج وطني.