ضبط معامل وورشات ينتجون شيبس وكونسروة فاسدة ومنتهية الصلاحية

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق- لؤي السالم أنه تم ضبط معمل لإنتاج الحلاوة ومعمل لإنتاج الشيبس (مقبلات الأطفال) ومعمل لإنتاج المنكهات والشوربات ومعمل لإنتاج البسكويت وآخر لإنتاج الخل وورشة لإنتاج الكونسروة وبداخلهم مواد منتهية الصلاحية وفاسدة، حيث تم تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين وحجز الكميات أصولاً وإتلافها.



وأوضح سالم أنه تم تشديد الرقابة أيضاً على المواد المغشوشة والمنتهية الصلاحية والفاسدة، مبيناً أنه تم ضبط أكثر من ورشة ومعمل ومصنع في داخله مواد منتهية الصلاحية وأخرى فاسدة بقصد إعادة تصنيعها وطرحها في الأسواق.



وأما بالنسبة لمراقبة جودة رغيف الخبز ووزنه، فقد بين السالم أنه تم تنظيم 32 ضبطاً تموينياً بحق الأفران بمخالفات سوء صناعة الخبز والنقص بالوزن وعدم التقيد بأوقات العمل المحددة، وبالنسبة لقطاع النقل كما يؤكد سالم فإنه تتم مراقبة خطوط النقل بالتنسيق مع شرطة المرور والتدقيق على لوحة الإعلان عن أسعار بدل خدمات نقل الركاب وتم تنظيم 15 ضبطاً بحق المخالفين من أصحاب الآليات العاملة على خطوط المحافظة، وتابع السالم أن المديرية تقوم بحملات جماعية لكل منطقة بهدف ضبط حركة الأسواق وقمع المخالفات وعدم التهاون بأي منها خاصة بهذا الشهر الفضيل مع القيام بجولات مشتركة مع مديرية صحة ريف دمشق والفعاليات الشعبية في المناطق والنواحي.



وخلال شهر آذار وحده أشار المصدر إلى أنه تم تسجيل 792 ضبطاً منها 43 ضبطاً لمواد مجهولة المصدر وتم إغلاق50 محلاً بمخالفات متعددة منها غش في المواصفات والبيع بسعر زائد وحيازة مواد مجهولة المصدر.



المصدر: تشرين