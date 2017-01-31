ضبط مستودع للاتجار بالمازوت المدعوم في درعا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا اليوم مستودعا للاتجار بمادة المازوت المدعوم وذلك في حي الكاشف بالمدينة.



واوضح مدير التجارة الداخلية لؤي المصطفى أن الكمية المضبوطة بلغت 1000 ليتر إضافة إلى مضخة وبراميل ومستلزمات اتجار مبينا أنه تمت إحالة المخالف للقضاء المختص أصولا لاستكمال إجراءات التحقيق.



ودعا المصطفى المواطنين إلى الإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات للتعامل معها بالسرعة المطلوبة وذلك على رقم الهاتف 119 والذي خصصته المديرية لتلقي الشكاوى على مدار الساعة.



وضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا الشهر الماضي مستودعا للاتجار بمواد الإغاثة وسلمت المضبوطات لجمعية البر والخدمات الاجتماعية.

سانا